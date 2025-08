Gespendet wurden die Setzlinge von der Stiftung Umwelt und Natur der Sparda-Bank Baden-Württemberg. Der Landesverband Baden-Württemberg der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW BW) ist dabei Kooperationspartnerin und findet geeignete Flächen in interessierten Kommunen – nun auch in Altensteig.

Im Waldstück der Baumspendenübergabe wurden in den vergangenen Jahren immer wieder absterbende Bäume entnommen, erklärte Reiner Stoll, Leiter des Forstreviers Altensteig-Mitte, in Vertretung von Karen Koch, Leiterin des Forstreviers Altensteig-Süd. Entlang der Straße wurde zum Jahresbeginn 2025 ein Verkehrssicherungshieb durchgeführt und stark kränkelnde Fichten gefällt. Dadurch stehen nun Partien mit und ohne Naturverjüngung auf dem Unterhang nebeneinander.

„Diese Fläche ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir uns Waldverjüngung in Zukunft vorstellen. Naturverjüngung wird übernommen, in Lücken werden klimastabile Baumarten zur Förderung der Baumartenvielfalt angepflanzt“, führte der Förster weiter aus.

Pflanzung auf vier Flächen

Nicht nur dort, sondern in allen drei Revieren der Stadt wurden auf vier Flächen Bäume gepflanzt, die zumeist von Stürmen und Käfern geschädigte Fichtenbestände mit einem artenreichen Mischwald ersetzen sollen. So bereichern nun unter anderem Traubeneichen, Hainbuchen, Speierlinge, Elsbeeren, Baumhaseln, Esskastanien und Douglasien den Altensteiger Wald.

„Unser Ziel im Altensteiger Stadtwald ist es, den Wald aktiv zu pflegen und zukunftsfähig umzubauen“, sagt Altensteigs Bürgermeister Oliver Valha. So würden gezielt im ganzen Stadtwald mosaikartig klimastabile Baumarten eingespielt, um einen baumartenreichen, vielfältigen, klimastabilen Mischwald zu schaffen.

Hormel: Waldumbau macht viel Arbeit

Inge Hormel, Abteilungsleiterin der Abteilung Forstbetrieb und Jagd im Landratsamt Calw, ergänzte: „Den Waldumbau gibt es nicht umsonst, und er ist mit viel Arbeit verbunden.“ Ohne engagierte Förster und Forstwirte könne dieser nicht lächegelingen. Aber auch der Wille des Waldbesitzers sei entscheidend: „Daher bin ich froh, dass die Stadt Altensteig beim Personal im Wald nicht spart und Geld in die Hand nimmt, um auch nachfolgenden Generationen einen stabilen Wald zu hinterlassen.“

„Wir freuen uns sehr, dass die Stadt Altensteig für die Baumspende ausgewählt wurde. 1200 neue Bäume leisten einen wertvollen Beitrag für die Erhaltung unseres Waldes“, ergänzte Oliver Valha. „Für uns ist Nachhaltigkeit kein Trend, sondern Verantwortung“, so so Alex Keck, Filialleiter der Sparda-Bank in Tübingen. Darum setze man auf ganzheitliche Maßnahmen, und dazu gehöre auch das Pflanzen von Bäumen: „Denn Aufforstung ist eine der effektivsten Maßnahmen, um CO₂ zu binden und den Klimawandel zu bekämpfen“, so Alex Keck weiter.

Laura Peters, stellvertretende Landesgeschäftsführerin der SDW BW, betont: „Für die SDW ist jeder gepflanzte Baum ein großer Erfolg und zudem eine Anknüpfung an eine unserer Gründungsideen: Neben der waldpädagogischen Arbeit sind Baumpflanzungen bis heute zentrales Element der Vereinsarbeit.“