Illusionen und Humor: Zauberer Martin Sierp verblüfft Ettenheimer KKW-Besucher

Zum letzten Mal in diesem Jahr wurde im Ettenheimer Gewölbekeller gelacht und gestaunt. Auf der Bühne: der Magier und Comedian Martin Sierp.
Der Gewölbekeller füllte sich bis auf den letzten Sitzplatz zum neuen Programm des Comedians und Zauberkünstlers Martin Sierp „Mein bestes Stück“. Dabei geht es nicht um ein spezielles Körperteil, sondern um seine absoluten Highlights aus drei früheren Bühnenshows der vergangenen zehn Jahre. Vorab wollte Sierp wissen, mit welchem Publikum er zutun hatte. Wer ist unter 50 Jahre alt? Spärliches Klatschen der Betroffenen. Schon mehr beim Fragen nach Großelternschaft.