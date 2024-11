Illuminierter Adventskalender: Das Rathaus in Nagold wird zum Wintermärchen

In der Vorweihnachtszeit wird das Rathaus in Nagold wieder zum Adventskalender. Das bisherige Motiv des Lebkuchenhauses hat allerdings ausgedient. Das neue Motiv soll winterlich und märchenhaft sein – und ein animierter kleiner König spielt eine besonders wichtige Rolle.

Die professionelle Illumination des gesamten Rathauses wurde einst während der Corona-Pandemie quasi als Trostpflaster für die vielen abgesagten Winter-Events gestartet. Das kreative Angebot gefiel – auch in den Folgejahren. Mittlerweile hat es sich fest etabliert.

Auch in diesem Jahr erstrahlt das Nagolder Rathaus zur Adventszeit in festlichem Glanz. Ab dem 28. November soll die beliebte Rathaus-Illumination für eine stimmungsvolle Atmosphäre in der Innenstadt sorgen.

Bis zum 26. Dezember können Besucher das neue Motiv genießen, das speziell für diese Saison entworfen wurde.

Ein brandneues, kreatives Motiv

„Das diesjährige Highlight ist ein brandneues, kreatives Motiv, das das Rathaus in ein winterliches Märchen verwandelt“, schreibt das städtische Kulturamt in einer Pressemitteilung.

Das historische Nagolder Rathaus erstrahle nicht nur in festlichem Antlitz, sondern wurde mit neuen, weihnachtlichen Elementen versehen, die die Altstadt in eine noch stimmungsvollere Atmosphäre tauchen sollen.

„Das Lebkuchenhaus hat die Besucher und Besucherinnen nun vier Winter begleitet und passte wunderschön zur Rathausfassade. Doch wir wollten ausprobieren, in was sich das Gebäude außerdem alles verwandeln kann. Ab dem 28. November lüften wir das Geheimnis für alle“, erläutert Annika Krüger, Organisatorin vom Nagolder Stadtmarketing.

Auch in diesem Jahr kreierte das Tübinger Lichtkunst-Atelier Leuchtwerk den Nagolder Adventskalender am Rathaus, der mittlerweile seit fünf Jahren Groß und Klein im Herzen der Nagolder Altstadt erfreut. Die Kunstlichtprojektionen von Leuchtwerk sind mehr als nur eine Dekoration — „sie sind ein Fest für die Augen, das durch seine einzigartige Harmonie aus Farbe, Bewegung und Klang eine ganz besondere Atmosphäre erzeugt“, ist man bei der Stadt überzeugt.

Adventskalender mit Geschichten des Kleinen Königs

Ein weiteres Highlight erwartet vor allem die kleinen Gäste: Hinter den Türchen des projizierten Adventskalenders, der dann ab dem 1. Dezember startet, verstecken sich in diesem Jahr Episoden der beliebten Kinderserie „Der Kleine König“. Jeden Tag öffnet sich ein neues Fenster und bringt eine herzerwärmende Geschichte direkt auf die Rathausfassade — ein besonderes Erlebnis für die ganze Familie.

Nachdem im letzten Jahr bei den täglichen Fensteröffnungen erstmals weihnachtliche Fortsetzungsgeschichten erzählt wurden, wird dieses Angebot in diesem Jahr fortgesetzt. Die winterlichen Geschichten des unterhaltsamen „Drei-Käse-Hochs“ stammen aus der Feder der Filmemacher Hedwig und Andreas Munck, die nach einigen Jahren in Berlin heute wieder im Ländle leben.

Eröffnung am 28. November

Die Rathausillumination startet am Donnerstag, 28. November, bei Einbruch der Dunkelheit. Die Projektionen sind dann täglich bis zum 26. Dezember von 17 bis 21 Uhr zu sehen.

Die Rathausillumination ist ein fester Bestandteil der Nagolder Weihnachtszeit und zieht jährlich zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Innenstadt. Die Kombination aus kreativem Lichtdesign und familiärer Adventsstimmung macht das Event zu einem besonderen Erlebnis für alle Generationen.