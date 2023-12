Was ist Captagon?

1 Kleine Pille mit großen Folgen. Foto: imago/Le Pictorium/imago stock&people

Es sollte Patienten mit ADHS helfen und gilt heute als wirtschaftliche Lebensader Syriens. Was hinter dem ehemaligen Medikament steckt – die Hintergründe.









Ursprünglich ein Medikament – heute Schmuggelware: Captagon. Zollfahnder haben in den vergangenen Monaten die bislang größte in Deutschland gefundene Menge der Droge Captagon sichergestellt. Insgesamt seien 461 Kilogramm Tabletten im Wert von 64,5 Millionen US-Dollar gefunden worden, teilten die Zollfahndung Essen und die Staatsanwaltschaft Aachen am Donnerstag mit. Das entspricht rund 59 Millionen Euro.