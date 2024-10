1 Meterlange Staus am Ortsausgang von Thanheim, aber nicht jeder Autofahrer möchte darin stecken. Foto: Benjamin Roth

Eine Ampelregelung an der Onstmettinger Straße in Thanheim bringt den Verkehr derzeit ins Stocken. Das hat diese Auswirkungen.









Was eigentlich als Sicherheitsmaßnahme gedacht war, sorgt derzeit für Unruhe am Ortseingang von Thanheim. Dort wird der Verkehr in der Onstmettinger Straße aktuell durch eine Ampel geregelt. Grund dafür sind Hangsicherungsmaßnahmen, die nach einem Hangrutsch im Sommer vergangenen Jahres notwendig geworden waren.