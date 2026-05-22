Illegale Umbauten entdeckt: Polizei geht in Albstadt gegen Tuningszene vor

1 In Albstadt hat die Polizei getunte Autos kontrolliert. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Karmann Bei einer großangelegten Kontrolle in Albstadt-Ebingen hat die Polizei am Donnerstag zahlreiche Verstöße bei getunten Autos festgestellt. Mehrere Fahrzeuge durften nicht weiterfahren.







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Die Polizei hat am Donnerstag in Ebingen eine großangelegte Tuning-Kontrolle durchgeführt. Zwischen 14 Uhr und 19.30 Uhr lotsten Beamte der Verkehrspolizei Balingen, des Polizeireviers Albstadt sowie Teilnehmer eines Fortbildungslehrgangs der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg entsprechende Fahrzeuge von der B 463 auf das Gelände der Feuerwehr Ebingen, wie die Polizei mitteilte. Dort überprüften die Einsatzkräfte die Autos und deren Fahrer gründlich.