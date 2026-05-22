Illegale Umbauten entdeckt: Polizei geht in Albstadt gegen Tuningszene vor
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In Albstadt hat die Polizei getunte Autos kontrolliert. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Karmann

Bei einer großangelegten Kontrolle in Albstadt-Ebingen hat die Polizei am Donnerstag zahlreiche Verstöße bei getunten Autos festgestellt. Mehrere Fahrzeuge durften nicht weiterfahren.

Die Polizei hat am Donnerstag in Ebingen eine großangelegte Tuning-Kontrolle durchgeführt. Zwischen 14 Uhr und 19.30 Uhr lotsten Beamte der Verkehrspolizei Balingen, des Polizeireviers Albstadt sowie Teilnehmer eines Fortbildungslehrgangs der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg entsprechende Fahrzeuge von der B 463 auf das Gelände der Feuerwehr Ebingen, wie die Polizei mitteilte. Dort überprüften die Einsatzkräfte die Autos und deren Fahrer gründlich.

 

Bei sechs Fahrzeugen stellten die Beamten fest, dass die Betriebserlaubnis erloschen war. Grund dafür waren Anbauten, nicht vorschriftsmäßige Reifen oder Räder sowie Veränderungen am Fahrwerk oder der Abgasanlage. In fünf Fällen untersagten die Polizisten die Weiterfahrt wegen erheblicher Mängel, etwa Schäden an den Bremsen oder spitze Teile am Fahrzeug.

Kinder nicht korrekt gesichert

Darüber hinaus stellten die Kontrolleure Verstöße gegen die Gurtpflicht fest, darunter auch Fälle, in denen Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert waren. Zudem ertappten sie 17 Autofahrer, die zu schnell unterwegs waren. Die Polizei kündigte an, die Kontrollen fortzusetzen.

 