Illegale Müllablagerung: Gemeinde Wembach erstattet Anzeige und sucht Zeugen

„Alten Böllner Straße“, Hofner-Rank, Richtung Haidflüh/Böllen wurde auf dem Waldweg illegal abgelegter Müll festgestellt und zwar am vergangenen Freitag, 19. Juni. Die Gemeinde Wembach hat nun Strafanzeige erstattet. Zur Aufklärung des Vorfalls ist die Gemeinde nun auf die Mithilfe der Bürger angewiesen, unter denen sie auch in ihrem Whattsapp-Kanal nach Zeugen sucht. „Wer hat im genannten Bereich etwas beobachtet“ und : „Sind Ihnen verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen?“ fragt sie in ihrem Aufruf. Die Gemeinde bittet darum, Hinweise zu vertraulich zu melden an: info@wembach.de oder an den Polizeiposten Schönau.