Illegale Migration im Kreis Lörrach: Bundespolizei kontrolliert

1 Maßnahmen zur Bekämpfung der illegalen Migration umfassen auch Kontrollen der Tram 8 in Weil am Rhein. Foto: Michael Werndorff Die Zahl der unerlaubten Einreisen an der Schweizer Grenze ist deutlich gesunken.







Link kopiert



Die Bundespolizei hat dieses Jahr bis Ende September 4914 unerlaubte Einreisen über die Landesgrenze zur Schweiz festgestellt, wie die Bundespolizeiinspektion Stuttgart jetzt mitteilt. Im Vorjahreszeitraum waren es laut Statistik 9261 unerlaubte Einreisen. An der Grenze zu Frankreich waren es bislang 5436 unerlaubte Grenzübertritte (Vorjahreszeitraum 4061). Auf Anordnung des Bundesinnenministeriums führt die Bundespolizei seit dem 16. September 2024 vorübergehend wiedereingeführte Binnengrenzkontrollen an allen landseitigen Schengenbinnengrenzen durch. In diesem Zeitraum kam es insgesamt zu 15 126 unerlaubten Einreisen an den Grenzen zu Deutschland und der Schweiz, geht aus dem Zahlenwerk hervor.