Illegale Migration: Grenzkontrollen im Westen angelaufen

2 Faeser will mit den Kontrollen die Zahl illegaler Einreisen reduzieren. Foto: Roberto Pfeil/dpa

Seit Mitternacht kontrolliert Deutschland nun auch seine Grenzen im Westen. Innenministerin Faeser will damit die illegale Migration zurückdrängen.









Berlin - Deutschland hat seine bereits laufenden Grenzkontrollen im Osten und Süden des Landes wie angekündigt auf die Landgrenze im Westen ausgeweitet. Seit Mitternacht laufen in Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen die temporären Grenzkontrollen zu Belgien und den Niederlanden an, wie die Bundespolizei bestätigte und Reporter der Deutschen Presse-Agentur beobachteten. Am Montag sollen auch Kontrollen an den Grenzen nach Luxemburg und Dänemark eingerichtet werden.