Illegale Feuerstelle bei Königsfeld: Unbekannte errichten Grillstelle mitten im Wald – trotz Waldbrandgefahr

Unbekannte haben in einem Waldstück bei Königsfeld eine selbstgebaute Grillstelle errichtet und Feuer gemacht. Die Polizei weist auf die erhöhte Waldbrandgefahr hin.
Unbekannte haben am Donnerstagabend in einem Waldstück bei Königsfeld eine selbstgebaute Grillstelle errichtet und darin Feuer gemacht. Gegen 22 Uhr teilte ein Zeuge mitten im Wald eine Feuerstelle mit, in der es noch glimme, teilt die Polizei mit. Die daraufhin alarmierte Feuerwehr löschte die Überreste des augenscheinlichen Grillfeuers.