Illegale Entsorgung: Müllsünder werden für Gütenbach zum Problem

Illegale Abfallentsorgung ist in Gütenbach aktuell ein Problem. Foto: Gemeinde Gütenbach Die Verwaltung appelliert an das Umweltbewusstsein der Bürger. Es drohen hohe Bußgelder.







In den vergangenen Monaten ist die illegale Müllentsorgung in der Gemeinde zu einem alarmierenden Problem geworden. Immer häufiger würden Abfälle, die über die reguläre Hausmüll- oder Sperrmüllentsorgung hätten beseitigt werden müssen, nicht ordnungsgemäß entsorgt, sondern in der Natur oder an unzulässigen Orten abgekippt. Dies schreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Die Auswirkungen seien weitreichend. Neben der Verschmutzung der Umwelt gefährde illegale Müllentsorgung die Gesundheit von Mensch und Tier. Schadstoffe gelangen in den Boden und das Grundwasser, was ernsthafte Folgen für die Biodiversität und die Lebensqualität der Anwohner hat. Zudem entstehe ein erhebliches finanzielles Problem für die Gemeinde, die gezwungen sei, illegal abgelagerte Abfälle auf eigene Kosten zu entfernen.