Illegale Entsorgung: Herd bei Fischbach einfach in den Wald geworfen

Herd bei Fischbach einfach in den Wald geworfen

1 Nicht zum ersten Mal wurde beim Fahrenberg, mitten im Teufental, illegal Müll entsorgt. Seit einigen Tagen liegt dort ein Elektroeinbauherd. Foto: Albert Bantle

Im Landschaftsschutzgebiet Teufental zwischen Sinkingen und Flözlingen im Bereich der Einfahrt zum „Fahrenberg“ wurde direkt neben dem dortigen Schonwald ein Elektro-Einbauherd illegal entsorgt









Link kopiert



Obwohl man im Schwarzwald-Baar-Kreis Elektrogeräte beispielsweise bei den kommunalen Sammelstellen, das heißt bei den Wertstoffhöfen, beim Schadstoffmobil oder den Recyclingzentren, ganz einfach entsorgen kann, gibt es immer wieder unverbesserliche Zeitgenossen, die Elektrogeräte, so wie nun in Fischbach, mitten in der Natur entsorgen.