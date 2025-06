Illegale Beschäftigung: Razzia gegen Schwarzarbeit auf dem Bau

1 Zöllner bei der Schwarzarbeit-Kontrolle auf der Bornheimer Baustelle. Foto: Sascha Thelen/dpa In puncto Schwarzarbeit wird der Bau immer wieder auffällig, wie sich nun auch an einer bundesweit angelegten Razzia auf diversen Baustellen zeigt.







Bonn - Der Zoll geht mit einer bundesweiten Razzia gegen Schwarzarbeit in der Baubranche vor. Wie die Generalzolldirektion in Bonn mitteilte, rückten 2800 Zöllnerinnen und Zöllner aller Hauptzollämter aus, um auf Baustellen zu kontrollieren. In Städten wie Köln, Berlin und München geht es um die Frage, ob die Arbeiter weniger als den Mindestlohn bekommen, ob sie als Ausländer dort überhaupt arbeiten dürfen und ob die Beschäftigten ordnungsgemäß zur Sozialversicherung angemeldet sind. Die Razzien auf Baustellen in einer Vielzahl von Städten in Deutschland sollen planmäßig noch bis Montagabend laufen.