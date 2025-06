Illegale Beschäftigung: Nach Razzia auf dem Bau: Klingbeil möchte Gesetz verschärfen

1 Ein Zöllner bei der Überprüfung einer Baustelle - immer wieder macht der Zoll Schwarzarbeiter ausfindig. Foto: Sascha Thelen/dpa Es ist traurige Realität: Auf manchen Baustellen arbeiten Menschen für einen Hungerlohn. Der Zoll soll bald ein schärferes Schwert bekommen, um besser gegen illegale Beschäftigung vorgehen zu können.







Bonn - Bei einer bundesweiten Razzia auf Baustellen hat der Zoll eine Vielzahl an möglichen Mindestlohn-Verstößen und anderen Vergehen festgestellt. Am Montag waren insgesamt 2800 Zöllnerinnen und Zöllner aller Hauptzollämter in Deutschland ausgerückt und mehr als 8000 Bauarbeiter und andere Arbeitnehmer befragt - etwa in Berlin, München und Köln. Nun stellte die Generalzolldirektion ein Zwischenergebnis der Überprüfungen vor: Die Ermittler leiteten noch vor Ort rund 300 Straf- sowie 400 Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Außerdem wurden Geschäftsunterlagen geprüft.