Auch im Mietersheimer Ortschaftsrat hat Lahrs Stadtverwaltung aufgezeigt, konsequenter und verstärkt gegen die unzulässige Nutzung im Außenbereich vorgehen. Einzelheiten stellten Stefan Löhr (Stadtplanungsamt), Evi Kopf (Abteilung Bauordnung) und Ralph Brucker (Abteilungsleiter Liegenschaften und Verwaltungsservice) dar.

Kopf stieg mit einer Präsentation zu allerlei Verstößen gegen die Nutzung im Außenbereich ein, sagte im gleichen Zug aber auch, die Stadt sei in den vergangenen anderthalb Jahren in deutlichem Maß bauüberwachend tätig gewesen, was das Errichten von Hütten, beispielsweise am Mietersheimer Berg, betreffe. Außerhalb land- und forstwirtschaftlicher Nutzung, was per Gesetz „privilegierte“ Bereiche sind, bleibe Außenbereichsnutzung aber nur äußerst eingeschränkt nutzbar. Verschiedene korrigierende Schritte seien nun geplant. Brucker zeigte Beispiele von Hüttenbau, wie er sich in erlaubtem Rahmen bewege, aber auch, wo das nicht der Fall sei. Auf Mietersheim heruntergebrochen, machte Brucker insgesamt 16 Kleingärten aus, deren rechtlicher Status ungesichert sei.

Bestehende Kleingartenanlagen wurden vor Jahren eigens umgesetzt, weil enormer Bedarf dafür in der Bevölkerung gesehen wurde. Hier gelte zwar die städtische Kleingartenverordnung. Doch rechtlich betrachtet, seien diese Anlagen nicht komplett abgesichert, legte Löhr dar. Daher plant die Stadt, in mehreren Tranchen über wünschenswerte Areale Bebauungspläne zur rechtlichen Absicherung zu legen. Da diese Verfahren allerdings aufwendig und kostenintensiv sind, muss ein entsprechender Zeitrahmen eingeplant werden. In einem ersten Paket sind fünf Bereiche enthalten, für die Bebauungspläne aufgestellt werden sollen. Die personelle Situation im Stadtplanungsamt wurde zuletzt verbessert, was zur zeitnahen Bearbeitung des Themas beitragen soll. Löhr sprach von einem Aufstellungsbeschluss möglichst noch in der zweiten Jahreshälfte.

Frei hofft, dass der Plan kein „Papiertiger“ wird

In der Beratung erkannte Ortsvorsteherin Diana Frei (SPD) den „Mietersheimer Weg“, wie er 2018/19 angestoßen wurde. Die vorgestellte Konzeption der Stadtverwaltung „wird sich hoffentlich nicht als Papiertiger erweisen“, so Frei. Die Frage vom Ratstisch, wie viel Zeit für die Umsetzung der Konzeption zu veranschlagen sei, beantwortete die Ortsvorsteherin mit dem wiederholten Hinweis, dass mehrere Schritte erforderlich seien, die Zeit (und Geld) erforderten. Letztlich befürwortete der Rat das vorgeschlagene Verwaltungsvorgehen einhellig.

Info – Lange Warteliste

Wolfram Wüst (Freie Wähler) stellte den Vorschlag in den Raum, den Kleingärtnern am Berg eine Alternative zu bieten, indem an einem anderen Lahrer Ort eine Gartenanlage ausgewiesen werde. Ralph Brucker erwiderte, eine Anlage für 20 Kleingärten auszuweisen, „bringt nichts, wir haben derzeit allein eine Warteliste, die 450 Namen umfasst“. Vielleicht gehe es in künftigen Jahren auch um eine andere Betrachtungsweise. Brucker zog den Vergleich zwischen Lahr mit rund 1100 Kleingärten, während es in Kehl keine solche Kultur gebe.