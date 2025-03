Illegale Ablagerungen: Wilder Müll – Stadt Bad Wildbad setzt Belohnung aus

1 Baustellenmüll am Enztalradweg Foto: Marco Gauger

Gleich mehrere Fälle von illegalen Ablagerungen von Rest-, Sperr- und Sondermüll gab es in den vergangenen Wochen im Bad Wildbader Stadtgebiet. Die Verwaltung geht jetzt neue Wege, um die Verursacher zu finden.









In den vergangenen Wochen kam es in Bad Wildbad, in der Innenstadt sowie in den Waldgebieten, zu wiederholten illegalen Müllablagerungen. Dabei handelt es sich sowohl um Rest-, Sperr- und Sondermüll in städtischen Bereichen als auch um Baustellenabfälle und Schutt im Wald. „Diese illegalen Entsorgungen stellen eine erhebliche Belastung für die Umwelt dar und erfordern umfangreiche Aufräumarbeiten durch den Bauhof und den Forstbetrieb der Stadt“, teilt Bürgermeister Marco Gauger mit.