Kunstsprechstunde in Hechingen „Wir wollen keine Eintagsfliege sein“

Charles Bamberger, der das „Mannheimer Auktionshaus & Dekor“ leitet, kündigt eine weitere Kunstsprechstunde in Hechingen an. Das Unternehmen wird der Zollernstadt erhalten bleiben: Es will in Hechingen eine Niederlassung eröffnen.