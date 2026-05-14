USA: Metropolitan Museum und Neue Galerie in New York fusionieren

Stuttgarter Drehbuchautor Duc-Thi Bui gibt todkranken Teenies und vergessenen Punkrockerinnen eine Stimme

Der Stuttgarter Duc-Thi Bui gewinnt einen Drehbuchpreis nach dem anderen, glaubt ans Kollektiv und plant mit Julian Knoth von den Nerven einen Film über die erste Punkband der Welt.