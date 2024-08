IKG Haiterbach-Waldachtal: Grundstücksverkauf ist angelaufen

1 Die Erschließung des Interkommunalen Gewerbegebiets ist in Kürze abgeschlossen. Foto: Katzmaier

Die Erschließung des Interkommunalen Gewerbegebietes Haiterbach-Waldach geht auf die Zielgerade. Für den Kauf erster Grundstücke gibt es dabei schon Interessenten.









Link kopiert



Im Interkomanalen Gewerbegebiet würden jetzt die letzten Arbeitsschritte der aktuellen Erschließung anstehen, sagt Ruben Kirschenmann, Sachgebietsleiter Bautechnik und Gebäudemanagement der Stadtverwaltung Haiterbach. Die Straße in das Gebiet, welches sich an das bestehenden Haiterbacher Gewerbegebiet gegenüber jenseits der Landstraße 354 anschließt, ist so weitgehend fertig. Was fehlt, ist die Deckschicht, sprich der Asphalt.