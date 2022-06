1 Der Möbelriese IKEA bietet nun die Bezahlfunktion „Shop & Go“ an (Archivbild). Foto: dpa/Matt Rourke

Mit „Shop & Go“ bietet das schwedische Möbelhaus IKEA deutschlandweit eine neue Bezahlmethode an. Dafür benötigen die Kunden lediglich ein Smartphone und sparen so viel Zeit beim Einkauf.















Die neue Bezahlmethode „Shop & Go“ soll IKEA-Kunden die Möglichkeit geben, auf lange Wartezeiten und hektisches Ausräumen an den Kassen zu verzichten. Dafür wird die Ikea-App auf dem Smartphone benötigt. Nachdem diese neue Funktion in den vergangenen Monaten schrittweise in einzelnen Filialen eingeführt wurde, ist sie ab sofort in allen Einrichtungshäusern Deutschlands verfügbar.

So verändert sich der Ikea-Einkauf

In einigen Ikea-Filialen gibt es bereits seit längerer Zeit neben den Kassen mit Verkäufern auch Expresskassen, bei denen Kunden ihre Artikel selbst scannen können. Doch auch bei dieser Methode muss die Ware nach wie vor einzeln aus dem Einkaufswagen rausgeholt und gescannt werden. Mit „Shop & Go“ lässt sich nun dieser Schritt sparen.

Wie „Shop & Go“ funktioniert

Zunächst müssen sich Kunden für die neue Methode die IKEA-App auf dem Smartphone runterladen. Diese gibt es kostenlos für Android- als auch iPhone-Nutzer. Im Einrichtungshaus müssen sie vor der ersten Verwendung einen QR-Code scannen, um die Funktion zu aktivieren. Während des Einkaufs können sie schließlich ihre Wunschprodukte mit dem Smartphone scannen und in den Einkaufswagen legen. Nachdem der Einkauf abgeschlossen ist, wird in der App ein QR-Code generiert. Dieser lässt sich an allen Expresskassen einscannen, sodass die Kunden bezahlen können, ohne ihre Ware aus dem Einkaufswagen rauszuholen.