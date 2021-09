Club in Schwenningen Warum die Expressguthalle nur im Barbetrieb öffnet

Seit bald anderthalb Jahren ist an Normalität in der Expressguthalle nicht zu denken. Geschäftsführer Jan-Christoph Uhl steigt deshalb vorerst von Club auf Bar um – auch deshalb, weil er die Vorgaben für einen Discobetrieb als nicht umsetzbar ansieht. Gleichzeitig blickt er auf brechend volle Kneipen in VS.