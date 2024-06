Ulrike Hiller – geboren 1944 in Rastatt – ist seit rund 50 Jahren in ihrer journalistischen Tätigkeit in Ettenheim und Umgebung aktiv – auch für die Lahrer Zeitung. Mit großer Neugier sowie Verbundenheit zur Region und zu den Menschen ist sie mit ihren Berichten in den lokalen und regionalen Medien eine wichtige Chronistin des alltäglichen Geschehens. Von der Ortenau, dem Landkreis Emmendingen bis hin zum Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald war sie jahrzehntelang vielseitig aktiv. Die vergangenen 20 Jahre beschränkte sich der Tätigkeitsbereich auf die südliche Ortenau, dort mit Fotos und Berichten aus den verschiedensten Veranstaltungen und festlichen Anlässen. Besonders am Herzen liegen Hiller die Alters- und Ehejubiläen, bei denen sie einen besonderen Blick auf die erlebte Zeit werfen und darüber berichten kann.

Sie ist 1981 nach Ettenheim gezogen

Nach Ausbildung als Fotografin in Rastatt und der Gesellenjahre in Freiburg schloss sich die Zeit der Familienplanung in Friesenheim an. 1966 heiratete sie, zwei Töchter wurden geboren. Der Weg in die Selbstständigkeit begann hier, immer mehr Aufträge bei den Redaktionen in Lahr führten zur beruflichen Verwirklichung als Fotojournalistin für die regionalen Medien seit Mitte der 1970er-Jahre. Anfangs vor allem aus Friesenheim, Schwanau, Meißenheim, Neuried und Lahr, bis sie 1981 ihren Wohnsitz nach Ettenheim verlegte und von da an für die Tageszeitungen im Südbezirk sowie weiten Bereichen des Landkreises Emmendingen aktiv war. Technisch immer aufgeschlossen wurde 2002 der erste Computer angeschafft und die gesamte Fotografie auf Digital umgestellt. Davor übte Hiller ihre Tätigkeit analog aus, einschließlich der Filmentwicklung in der eigenen Dunkelkammer. Ein großes Archiv an Negativen zeugt heute noch davon.

Menschen und Vereine sind im Fokus der Jubilarin

Durch ihre journalistische Arbeit lernte die Jubilarin immer wieder neue Menschen, neue Themen, neue Entwicklungen und so auch die Vielfalt des aktiven Lebens kennen, über die sie mit Fotos und Text die Leserinnen und Leser in den Medien informierte. Die Menschen sind bei Hiller im besonderen Fokus – mit dem, was sie tun, ihrem Leben, insbesondere bei Berichten über deren Jubiläen. Aber auch den Vereinen ist sie besonders verbunden. Sei es durch Berichterstattung über deren Arbeit oder als Ehrenmitglied beim FSV Altdorf oder Mitglied der Muettersprochgruppe. Nicht zu vergessen und für sie sehr wichtig ist der Europa-Park, den sie als Pressefotografin fast von Anfang an mit großem Engagement begleitet.

Auch im Rentenalter für lokale Medien unterwegs

Auch im Rentenalter ist die Jubilarin noch für die lokalen Medien in der südlichen Ortenau tätig und bleibt weiterhin mit viel Herzblut in der Berichterstattung aktiv – nicht nur bei den „Herzblutmusikanten“, deren großer Fan sie ist, sondern auch bei den anderen kulturellen Vereinen. Nicht zu vergessen sind die musikalischen Größen der Region, die sie immer wieder gerne trifft. Denn mit großer Freude und hohem Engagement ist sie als Chronistin den Menschen, der Heimat und den Vereinen sehr verbunden. Es macht ihr immer noch große Freude, mit besonderem Blick Menschen, Themen und Motive einzufangen und darüber zu berichten.

Ihren 80. Geburtstag feiert die Jubilarin mit ihren beiden Töchtern. Die drei Enkelkinder schließen sich aus der Ferne den Glückwünschen an. Ihre Familie und Freunde wünschen ihr vor allem, dass sie sich weiterhin mit gleichem Elan und guter Gesundheit ihrer Lieblingstätigkeit und Leidenschaft widmen kann – ganz zur Freude der Leserinnen und Lesern der Medien.