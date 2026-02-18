Ihre Buchhandlung hat Tradition: Ettenheimerin Gisela Machleid ist 100 Jahre alt – und hat viel erlebt

Sie ist ein bekanntes Gesicht in Ettenheim: Mit ihrem Mann machte die Jubilarin die gleichnamige Buchhandlung in der Rohanstraße zu dem, was sie heute ist.
In beeindruckender geistiger und körperlicher Gesundheit hat Gisela Machleid am Freitag, 13. Februar, ihren 100. Geburtstag in Ettenheim gefeiert. Vielleicht sagt über ihre Fitness und Sportbegeisterung am deutlichsten aus, dass der Besuch unserer Redaktion davon abhängig gemacht wurde, wann bei Olympia nicht gerade eine spannende Entscheidung ansteht. Für viele Bewohner Ettenheims und des Umlands verbinden sich Name und Gesicht der Jubilarin mit der Buchhandlung Machleid.