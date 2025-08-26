Ihr Herz schlägt für die Ukraine: Hannah Kikwitzki ist seit Kriegsbeginn unermüdlich in Kiew im Einsatz

Hannah Kikwitzki arbeitet seit mehr als drei Jahren für die in Freiburg ansässige Hilfsorganisation Caritas International und koordiniert die Projekte in der Ukraine.
„Ich habe eigentlich nur für ein bis zwei Wochen gepackt“, blickt Hannah Kikwitzki zurück. Sie dachte, wie viele andere zu diesem Zeitpunkt, an eine schnelle Rückkehr in die Ukraine. Dass es am Ende mehr als ein halbes Jahr werden würde, war für Kikwitzki, die für für Caritas International humanitäre Projekte in der Ukraine koordiniert, nicht klar.