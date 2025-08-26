Ihr Herz schlägt für die Ukraine: Hannah Kikwitzki ist seit Kriegsbeginn unermüdlich in Kiew im Einsatz
Hannah Kikwitzki arbeitet für die Hilfsorganisation Caritas International in der Ukraine. Foto: Caritas International

Hannah Kikwitzki arbeitet seit mehr als drei Jahren für die in Freiburg ansässige Hilfsorganisation Caritas International und koordiniert die Projekte in der Ukraine.

„Ich habe eigentlich nur für ein bis zwei Wochen gepackt“, blickt Hannah Kikwitzki zurück. Sie dachte, wie viele andere zu diesem Zeitpunkt, an eine schnelle Rückkehr in die Ukraine. Dass es am Ende mehr als ein halbes Jahr werden würde, war für Kikwitzki, die für für Caritas International humanitäre Projekte in der Ukraine koordiniert, nicht klar.

 

Das erste Mal ist sie nach ihrem Abitur über das Weltwärts-Programm ein Jahr lang in die Westukraine gegangen und hat einen Freiwilligendienst absolviert. Auch während ihres Politikwissenschaftstudiums hat Kikwitzki den Fokus auf Osteuropa gelegt. „Ich bin auch immer wieder als Touristin zurück in die Ukraine gegangen“, erklärt Kikwitzki. Rund zehn Jahre nach ihrem Freiwilligendienst ist sie wieder zurück in die Ukraine gereist, „ich habe mich sofort wieder schockverliebt in das Land“.

Luftalarm gehört zum Alltag dazu

Der Job bei Caritas International, bei dem sie bei einem humanitären Projekt in der Region Donbas arbeiten würde, kam da wie gerufen. Die Einarbeitung verlief dann aber etwas anders als erwartet. Zu dieser Zeit, im Februar 2022, eskalierte der Ukraine-Krieg. „Wir wurden von der deutschen Botschaft zwei Wochen vorher evakuiert. Den 24. Februar habe ich aus Deutschland aus verfolgt“, blickt die 32-jährige auf die turbulente Zeit zurück.

Kunst kann dabei helfen, die Erlebnisse besser zu verarbeiten. Foto: Hannah Kikwitzki

Zurück in Deutschland musste sie abwarten, wie es weitergeht. „Ich hatte nie das Bedürfnis, jetzt nicht mehr in die Ukraine zu fahren. Im Gegenteil. Ich konnte es eigentlich kaum aushalten, dass ich nicht da war“, erklärt Kikwitzki. Sie sei auf verschiedene Sicherheitsfragen vorbereitet worden und habe beispielsweise gelernt, wie man sich bei einer Evakuierung verhalten müsse.

„Mein Arbeitsalltag ist erstaunlich normal. Ich habe auch das Privileg reisen zu dürfen und zu können“, erklärt die 32-Jährige. Sie fahre regelmäßig zu den verschiedenen Caritas-Projekten, um sich vor Ort ein Bild zu machen und mit den Menschen in Kontakt zu treten. Die Hilfe gehe dabei weit über Sachleistungen, warme Mahlzeiten und medizinische Versorgung hinaus. „Es ist wichtig, für die Menschen da zu sein, mit ihnen zu sprechen“, erklärt sie. Dafür reiche ihr ukrainisch mittlerweile aus.

In einem Veteranen- Camp finden Familien wieder zusammen. Foto: Hannah Kikwitzki

Aus diesen Begegnungen ziehe sie auch die Kraft für ihre Arbeit für die Hilfsorganisation. „Ich habe einen 14-jährigen kennen gelernt, der dankbar dafür ist, endlich seine Mutter und seinen Vater wieder für sich zu haben“, sagt sie. „Jugendliche in seinem Alter sollten eigentlich andere Wünsche haben“, ergänzt sie. Dies sei eine von vielen wertvollen Begegnungen, die sie bei einem Besuch in einem Veteranen-Camp gemacht hat. Dort finden Familien wieder zusammen und Veteranen werden medizinisch und psychologisch behandelt. Auch können sie mithilfe von Kunst und Gesprächen unter Gleichgesinnten ihre Erlebnisse verarbeiten.

Abschalten sei in ihrem Alltag schwierig. Musik und Sport können dabei helfen. „Manchmal gehen wir ins Kino und versuchen uns abzulenken“, so die Caritas-Mitarbeiterin. Doch auch im Kino sei es schon zu Luftalarm gekommen. Angst sei trotz allem kein ständiger Begleiter. „Ich bin stets aufmerksam und achte auf meine Umgebung. Man gewöhnt sich leider auch an den Klang von Sirenen und Explosionen“, sagt sie.

„Es liegt noch genug Arbeit vor uns“, sagt Kikwitzki. Deshalb werde sie die Ukraine auch vorerst nicht verlassen. „Ich habe auch noch genug Kraft und Motivation weiter zu machen“, erklärt die 32-Jährige.

 