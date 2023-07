Mit dem Song „Riptide“ von Vance Joy leitete die Schulband der Lahrer Maria-Furtwängler-Schule die Verabschiedungsfeier ein. Dann richtete die Schulleiterin Christina Seebeck ihre Eröffnungsrede an die Absolventen der insgesamt zehn Abschlussklassen (siehe Info).

Seebeck stellte den Satz des Philosophen Heraklit in den Mittelpunkt: „Mut steht am Anfang des Handelns, und am Ende steht das Glück“. Sie wies darauf hin, dass zum Handeln noch Fähigkeiten entwickelt werden sollten wie Interesse, Einsatz und das Lernen. Man müsse Rückschläge aushalten können, zusammenhalten und dürfe nie aufgeben. Die Schulleiterin wünschte allen Erfolg und viel Glück für ihren weiteren Lebensweg.

Der Abteilungsleiter der Übergangsschularten Bernd Rother zeigte Berufe auf, die die neu gewonnenen Abschlüsse möglich machten. Er bedankte sich bei den Lehrkräften für ihren Einsatz, bei den Eltern für die Unterstützung und bei den Schülern für ihr Engagement. Er wünschte den Absolventen, dass sie sich weiterentwickeln mögen, und er zitierte dazu Platon: „Es ist keine Schande, nichts zu wissen, aber wohl, nichts lernen zu wollen.“ Mit einem Augenzwinkern zitierte er noch Albert Einstein: „Mache dir keine Sorgen wegen deiner Schwierigkeiten mit der Mathematik. Ich kann dir versichern, dass meine noch größer sind.“

Nachdem die Leistungen einzelner Schüler von ihren Klassenlehrern mit Loben und Preisen bedacht worden waren, schloss die Schulband die Feier mit dem Lied „Geile Zeit“ von Juli und erhielt auch von den zahlreichen Eltern und Gästen großen Applaus.

Info – Absolventen und Auszeichnungen

Mittlerer Abschluss in der Berufsaufbauschule:

Abdala Adem, Anisa Berisha, Djelleza Berisha, Dalaa Breik, Anel Correa Jimenez, Robin Feisal, Erza Krasniqi, Afrora Kurtaj, Sandra Müller (Preis für 1,4), Mohammad Niazi, Jiaqi Que (Preis für 1,8), Kim Schindler, Sarah Spiller

Mittlerer Abschluss in zweijährigen Berufsfachschulen:

2BFH2/1:

Yaelle Bohy, Samantha Carlino, Ellice Herz, Laura Hunn, Zoe Lelaidier, Selin Sand, Clara Sparwasser, Naile Xhoxhaj (Preis für 1,7)

2BFP2:

Youssef Al Naif, Eda Ayas, Kristina Bassan, Selin Blass, Marena Blust, Laura Boschert, Yasin Bulut, Evelin Decker, Ida Faye, Leonie Fehrenbach (Preis für 1,7), Laura Fijalkowski, Lars Fischer, Miriam Fleitz, Evelyn Geisel, Alina Generalow, Johanna Huhn (Preis für 1,9), Alina Ibig, Pia Möhlinger, Mariam Muftah, Elena Munteanu, Florian Nentwig, Bennet Ronneberger, Julika Schmidt, Emilio Schwanck, Gresa Xhoxhaj

2BFLT2

: Marcel Akpo, Nico Dogaci, Tom Haaser, Chiara Hansmann, Nele Hansmann (Preis für 1,7), Samantha Herzog, Adrian Hummel, Kilian Hummel, Lea Hunn, Sana Mesto, Kevin Schrempp, Ismael Sigg, David-Alexandru Soare, Manuel Stukert

Einjähriges Berufskolleg Gesundheit und Pflege sowie das einjährige duale Berufskolleg Soziales:

1BKP:

Alina Brenner, Silan Celik, Muriel Haas, Katharina Heuwieser, Lina Isele, Jonas Markwirth, Daniel Nadan, Rianna Raciti, Alea Schmid, Elysha Tryhorn, Leonie Wangler (Preis für 1,8), Luisa Wangler, Tim Weimer

1BKST:

Alia Bömelburg, Leonie Bucher (Preis für 1,6), Zoe Chudalla, Antoinette Fagbenro, Sila Fidan, Saphira Fritz, Kai Füssel (Preis für 1,4), Anika Hühn, Timo Junker, Stella Niskowski, Jeanette Richter (Preis für 1,9), Carolin Ruder (Preis für 1,7), Souran Shahabi

Berufseinstiegsjahr:

BEJ1:

Barlmann Al Abdi, Brandon Apruzzese, Ilhan Kaleshiq, Gjihad Kurtaj, Milena Lyubcheva, Maxime Nickel, Kimberly Orend, Antonio Stefotic, Cecile Wagner

BEJ2:

Hala Alsheikibrahim, Mike Brandt, Jana Herrlich, Gianna Holm, Levent Kaplan, Emily Lott, Michael Mellert, Ava Muers, Bek Murselaj, Evelyn Pauly, Matteo Siliberto, Melvin Tiwy

Abschluss in Vorqualifizierung Arbeit und Beruf:

VAB1:

Emirhan Ayaz, Jeremias Griesbaum, Amir Jundi, Luca Kiesele, Andreea Malos, Tanya Othmansaleh, Daniel Pechuro, Alexia Pintea (Preis für 1,7), Luisa Schmidt, Urtina Shatri (Preis für 1,8), Pavel Shcherba, Helin Teke, Semiral Thaqi

VAB2:

Sarah Azum, Serafyma Dikhanova, Varvara Dikanova, Angelina Fasold, Rebecca Fischer, Lea-Michelle Hirsch, Aleyna Jost, Maira Kern, Celine Kölz, Ann-Sophie Koppitz, Martin Meier, Denise Scilipoti, Betiel Sium, Emilia Wendt

Abschluss im Bereich Fachpraktiker Hauswirtschaft:

Viktoria Bassan, Melanie Brack (Preis für 1,8), Clarissa Griesbaum (Preis für 1,6), Carmen Lessner und Jasmin Miehm (Preis für 1,5)