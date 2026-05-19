IHK zieht Bilanz: Nahost-Krise lässt Ortenauer Unternehmer zittern

Die Wirtschaft schien sich zu erholen, nun geht es wieder bergab – auch in der Ortenau. Das wurde bei der Zwischenbilanz der IHK Südlicher Oberrhein deutlich.
Eigentlich, so Alwin Wagner, lief es zuletzt gar nicht so schlecht für die Unternehmen in Industrie und Handel im Raum Freiburg und der Ortenau. Aber dann, so der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein (IHK) mit Sitz in Freiburg, sei der Krieg der USA und Israels gegen den Iran der zaghaft positiven Entwicklung in die Quere gekommen – und habe noch einmal klar gemacht, wie anfällig die globale Wirtschaft für Störgeräusche ist: „Es ist unklar, wo wir hinsteuern“, so Wagner bei der Vorstellung der aktuellen IHK-Konjunkturzahlen für den Frühsommer 2026.