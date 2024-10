„IHK vor Ort“ in Schömberg: Unternehmer sind gegen eine Erhöhung der Gewerbesteuer

1 Anne Kasprzyk, Projektmanagerin der IHK-Geschäftsstelle Zollernalbkreis, und Schömbergs Bürgermeister Karl-Josef Sprenger hörten die Bedenken der Gewerbetreibenden hinsichtlich der geplanten Gewerbesteuererhöhung. Foto: Marschal

Die Industrie- und Handelskammer sprach mit Vertretern der Schömberger Industrie und Handel über die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen sowie über geplante Gewerbesteuererhöhung im Stauseestädtle.









Der Gemeinderat Schömberg berät am kommenden Mittwoch, 30. September, über eine Erhöhung der Gewerbesteuer. Da traf es sich gut, dass die Industrie- und Handelskammer (IHK) Reutlingen mit ihrem Format „IHK vor Ort“ am Mittwochabend Schömberger Unternehmer, Gemeinderäte und Bürgermeister Karl-Josef Sprenger in den Räumen der Spedition Vögele an einen Tisch holte.