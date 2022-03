3 Auch Mädchen können Technik! Damit das Potenzial an Frauen dafür genutzt wird, muss noch mehr Umdenken stattfinden, meint Thomas Lindner. Foto: Eyrich

Albstadt - Der Krieg gegen die Ukraine war das beherrschende Thema in der zweistündigen Online-Diskussion "IHK vor Ort", die Thomas Lindner, Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer Reutlingen-Tübingen-Zollernalb, und Matthias Miklautz, Leiter der Geschäftsstelle Zollernalbkreis, online moderierten.

Der Unterton ist gut gewürzt – fast scharf

Lindner, der auch dem Aufsichtsrat von Groz-Beckert, dem größten Arbeitgeber der Region, vorsitzt, nutzte die Gelegenheit, Tacheles zu reden wie selbst er es selten tut. "Wir investieren 140 Millionen Euro in unsere neue Fabrik, haben aber keine Transparenz über Qualität, Nachhaltigkeit und Sicherheit der Energieversorgung", sagte er mit gut gewürztem Unterton, nah an der Schärfe, zu Oberbürgermeister Klaus Konzelmann, dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Albstadtwerke, und forderte eine offene und transparente Analyse, damit die Wirtschaft eine Grundlage für ihre eigenen Notfallpläne habe. Ob das Leitungsnetz überhaupt für den Ausbau der E-Mobilität gerüstet sei? Auch das interessiert Thomas Lindner, und wohl nicht nur ihn.

Der Einkauf ist derzeit eingesetzt

Oberbürgermeister Klaus Konzelmann versicherte, dass "für 2023 das meiste eingekauft" sei. Die Albstadtwerke versorgten sich über mehrere Anbieter und kauften bereits für 2024 und 2025 ein, wobei der Einkauf derzeit ausgesetzt sei, räumte er ein.

Das Kraftwerk zur Verbrennung von Ersatzbrennstoffen, das die Firma Korn Recycling mit Groz-Beckert als Partner und Hauptabnehmer Unter dem Malesfelsen bauen wollte, hält Konzelmann "für gut und zukunftsfähig – nur nicht an diesem Standort". Sobald derartige Projekte entwickelt würden, fänden sich sofort Bürgerinitiativen zusammen, merkte Konzelmann an. Die Bundeswehr solle besser ausgebildet werden, doch das KSK-Absprunggelände wolle keiner. Erneuerbare Energien wollten alle, aber keinen Windpark in der Nähe. Auch gegen die großflächige Photovoltaikanlage in Lautlingen gebe es schon "massive Widerstände".

"Welche Zeiten müssen eigentlich noch kommen, damit wir umdenken?"

Alexander Korn meldete sich zu Wort und betonte, dass er stolz sei auf seinen unternehmerischen Weitblick im Hinblick auf diese Anlage. "Unser Kraftwerk in Albstadt löst die Probleme nicht, aber wir sind Teil der Lösung, und ich finde es schade, dass die Stadt sich so ablehnend dagegen stellt. Außerdem weiß ich nicht, welche Zeiten noch kommen müssen, damit wir umdenken."

Derzeit sei die Stadt dabei, alle städtischen Dächer mit Photovoltaikanlagen auszustatten, betonte Konzelmann. Die Klärschlammtrocknung erzeuge Energie, Faulgas werde verstromt, auf Stiegel solle ein Nahwärmenetz entstehen. "Wir brauchen auch Strom wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht", so Korn. "Wenn jetzt die Grünen wieder Kohle und Atomkraft reaktivieren, sind wir auf ganzer Linie gescheitert."

Weitere zwölf Ladepunkte für E-Autos für Albstadt

Mit Blick auf Ladepunkte für E-Autos kündigte Konzelmann weitere zwölf an – 30 gibt es bereits. Aktuell würden Punkte vor der Technologiewerkstatt und dem Ortsamt Pfeffingen errichtet. Miklautz berichtete von Unternehmen, die Ladepunkte auf ihrem Gelände möchten, was aber offenbar schwierig sei. Konzelmann bestritt das: Sie müssten nur eine höhere Stromzufuhr beantragen – und bezahlen.

Thomas Lindner hingegen berichtete von vier Ladestationen, die das Hotel Linde beantragt habe, und die abgelehnt wurden. Einen eigenen Trafo – Kostenpunkt: 30 000 bis 40 000 Euro – könne man bauen, so die Antwort. "Dann würden wir aber viel Blindstrom produzieren." Nach über einem Jahr habe nun jemand in Aussicht gestellt, an die Leitung des Hallenbades anzuschließen.

Sieht so die Wirtschaftsförderung der Stadt aus?

Alexander Korn berichtete, dass die Albstadtwerke ihm und anderen Unternehmen den Stromvertrag gekündigt hätten – ohne Begründung. Ob die Stadt das unter Wirtschaftsförderung verstehe? Konzelmann hatte keine Antwort darauf.

"Im Krisenfall müssen Unternehmen das wissen"

"Mit Ihren Aussagen von heute bin ich bei weitem nicht zufrieden", sagte Lindner kritisch zu Konzelmann und forderte von Stadt und Albstadtwerken eine Übersicht mit Fakten: "Wo kommt der Strom her? Wie sind die Netze gestrickt? Wie hoch ist die Leitungskapazität?" Im Krisenfall müssten Unternehmen wissen, wer dann zuerst versorgt werde. "Wir haben unternehmensintern solche Pläne schon längst", so Lindner weiter. "Wir brauchen eine systemische und geplante Herangehensweise an das Thema und erwarten, dass die Stadt mal ein Kompendium über 20, 30 Seiten anlegt."

Konzelmann: Es gibt Notfallpläne!"

Natürlich seien Energieversorger verpflichtet, Notfallpläne auszuarbeiten, entgegnete Konzelmann. "Es sind Notfallpläne vorhanden! Da dürfen Sie sicher sein!" Die müssten allerdings für die Firmen transparent sein, "sonst kann ich meine Planung nicht darauf abstimmen", gab Lindner zurück.

Mit Blick auf das Thema Bürgerinitiativen verschärfte Lindner seinen Ton Konzelmann gegenüber noch etwas mehr: "Politische Führung muss man auch mal gegen Widerstände ausüben. Die Argumente der Bürgerinitiativen sind zum Teil haarsträubend polemisch." Stattdessen sei sachliche Argumentation angebracht.

Info: Export-Rekord

Laut Matthias Miklautz haben die Unternehmen im Gebiet der IHK Reutlingen-Tübingen-Zollernalb 2021 mit dem Export 10,8 Milliarden Euro verdient. Die Exportquote lag bei 56 Prozent – das sei Rekord. Im Zollernalbkreis sei sie 2021 um 20 Prozent gestiegen, im Februar um weitere zehn. Laut Thomas Lindner exportieren 24 Unternehmen im Zollernalbkreis Waren in die Ukraine, zwei importieren Waren von dort, ein Unternehmen betreibt eine Niederlassung im größten Land, dessen Grenzen vollständig in Europa liegen, und acht Firmen von der Zollernalb haben Auslandsvertretungen dort. Die Unternehmer forderte Miklautz auf, sich bei der IHK zu melden, sollten sie kriegsbedingt Lieferschwierigkeiten haben. Auf ihrer Internetseite sammelt die IHK regionale Initiativen zur Unterstützung der Ukraine.

Fachkräfte-Mangel: Die Lage ist dramatisch

Der Fachkräftemangel treibt die Firmen um – schon lange, aber selten so heftig wie inzwischen. "Unsere Antwort: Duale Berufsausbildung", erklärte Matthias Miklautz von der IHK und forderte die Firmen auf, sich zu melden: Die IHK biete Ausbildungsberater, Lehrstellenbörsen, einen Ausbildungsatlas, eine Elternhotline, einen Karriereatlas für Fachkräfte, der in Arbeitsagenturen und Rathäusern ausliege, und Programme wie "Wirtschaft macht Schule" und "Hand in hand for international talents", das Fachkräften bei der Anerkennung ausländischer Abschlüsse helfe. Zudem berate die IHK Studienabbrecher.

Thomas Lindner sprach von einer "dramatischen Situation in manchen Bereichen", etwa in der Gastronomie. In Kroatien richte Groz-Beckert nun Wohnungen für indische Arbeitskräfte her, denn auch dort seien heimische Fachkräfte knapp.

"Mechatronikerin? Du spinnst wohl!"

Zur Lösung des Problems könne es beitragen, das Potenzial an Frauen, vor allem für technische Berufe, besser zu nutzen, so Lindner. Dazu bedürfe es auch eines Umdenkens: "Wir veranstalten Girls-Days, die Mädchen sind begeistert, und wenn sie daheim sagen, sie wollen Mechatronikerin werden, heißt es: ›Du spinnst wohl!‹"

Lindner gab zudem zu bedenken, dass manche einen Studiengang wählten, für dessen Absolventen der Markt nicht genug Arbeitsplätze hergebe. Besser sei es, einen Beruf zu wählen, der nachgefragt werde – und sich vor der Ausbildung diesbezüglich zu informieren.

Die Talgangbahn: Für Albstadt das Falsche?

"Ob er die Talgangbahn will" soll der Gemeinderat Albstadt im Sommer entscheiden, hat Oberbürgermeister Klaus Konzelmann berichtet.

"Wir müssen uns Gedanken machen über dezentrale Systeme"

Aber doch bitte nicht, ohne eine schienenunabhängige Alternative ernsthaft zu prüfen, kommentierte Thomas Lindner. "Wir müssen uns Gedanken über dezentrale Transportsysteme machen, denn wir müssen Menschen aus den Höhenlagen ins Tal bringen."

Das in die Skala des Nutzen-Kosten-Index nur schienengebundene Systeme eingebracht würden, hält Lindner für falsch. Damit begebe sich Albstadt auf einen Technologiepfad, der für uns nicht zwingend die beste Lösung ist – nur um die Bewertungspunkte hochzutreiben."

Derzeit laufe die Machbarkeitsstudie über eine Interimslösung – und die Kostenanalyse. Der Gemeinderat werde erst entscheiden, wenn die Zahlen festlägen – auch das Ergebnis der standardisierten Bewertung.