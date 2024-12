„IHK vor Ort“ in Albstadt: Alles muss auf den Prüfstand

„IHK vor Ort“ in Albstadt

1 Diskutierten mit Unternehmern über Albstadts Zukunft (von links): Thomas Lindner, Roland Tralmer und Matthias Miklautz von der IHK, Geschäftsstelle Albstadt. Foto: Horst Schweizer

Wie kann die Stadt Albstadt in den kommenden Jahren ihren Haushalt konsolidieren? Das war die Frage, die in der jüngsten Runde von „IHK vor Ort“ alle umtrieb – einen der Teilnehmer ganz besonders.









Link kopiert



An die 80 Unternehmer und Unternehmerinnen aus den Chefetagen der hiesigen IHK-Mitgliedsbetriebe waren der Einladung in die IHK-Akademie in Tailfingen gefolgt und bekamen dort als erstes von IHK-Vizepräsident Thomas Lindner Ergebnisse der jüngsten IHK-Umfrage unter den Unternehmen der Region präsentiert.