Schnelles Internet, Ausbau der B27, Café auf dem Maute-Areal und ein Nahwärmenetz in Grosselfingen waren die Themen bei einem Treffen des Formats „IHK vor Ort“ in Bisingen.

Breitband, Verkehr, Ortskern, die Themen bei IHK vor Ort in Bisingen waren umfassend. Bürgermeister Roman Waizenegger gab über 30 Unternehmerinnen und Unternehmern einen Überblick über die aktuellen Sachstände. Gastgeber war die Arwinet GmbH. Darüber informiert die IHK in einer Pressemitteilung.

Grobe Fehler in der Planung

„Eigentlich ist die Planung abgeschlossen, der Bau ist vergeben“, berichtete Waizenegger von der dringend benötigten Backbone-Trasse zwischen dem Industriegebiet Bisingen-Nord und dem Schulzentrum. Die Trasse würde die Internetversorgung in Bisingen um ein Vielfaches verbessern. Das aktuelle Problem: Es gebe grobe Fehler in der Planung. Das Planungsbüro müsse jetzt Korrekturen vornehmen. Wie lange das dauert und wann die Baumaßnahme letzten Endes starten kann, ist noch nicht klar. „Ich hoffe, dass der Ausbau noch dieses Jahr erfolgt“, so der Bürgermeister.

Lesen Sie auch

B27: Andere Länder machen es vor

Großes Thema ist in Bisingen seit eh und je die Verkehrsinfrastruktur. „Im ländlichen Raum brauchen wir das Auto und damit auch eine gute Straßenanbindung“, sagte der Bürgermeister. Eine wichtige Verkehrsader in Richtung Stuttgart sieht er für die Unternehmen im Zollernalbkreis in der B27, deren Ausbau zwischen Ofterdingen und Nehren nach Jahren immer noch nicht realisiert ist. In diesem Zusammenhang kritisierte er die Planungs- und Genehmigungsverfahren in Deutschland. „Bei uns kann man in jedem Verfahrensschritt nochmal Einspruch oder Klage einreichen und dann ist das Projekt wieder ausgebremst. In anderen Ländern geht das genau einmal.“

Kaum Hoffnung auf Markt-Café auf Maute-Areal

Bei der Ortskernentwicklung geht es in Bisingen derweil voran: Der Abbruch der Gebäude auf dem Maute-Areal ist erfolgt, die Erschließungsplanung läuft, örtliche Unternehmen wollen investieren. Herausforderung sei die geplante Markthalle mit dem Ziel, dort ein gastronomisches Angebot zu schaffen. „Beim derzeitigen Personalmangel in der Gastronomie besteht dafür kaum Hoffnung.“ Trotzdem verfolgt der Bürgermeister das Ziel weiter, den kompletten innerörtlichen Bereich attraktiv zu gestalten. Dafür kauft die Gemeinde derzeit unattraktive Gebäude auf: „Wir brauchen erst einmal zusammenhängende Flächen, um die bereits vorhandenen Ideen in die Tat umzusetzen.“

Nahwärme aus Grosselfingen für Gewerbegebiet Nord

Zu Gast bei „IHK vor Ort“ war Uwe Bogenschütz, Geschäftsführer der Bogenschütz Entsorgung und Recycling GmbH im benachbarten Grosselfingen. Er plant derzeit ein Nahwärmenetz, bei dem aus Grüngut-Hölzern und Altholz Pflanzenkohle entsteht und Energie gewonnen wird. Grundsätzlich sei es möglich, eine Wärmeleitung bis ins Industriegebiet Bisingen-Nord zu verlegen. „Dafür muss ich natürlich wissen, ob seitens der ansässigen Betriebe Interesse besteht“, sagte Bogenschütz.

Einige aktuelle Zahlen aus der regionalen Wirtschaftsstatistik stellte Matthias Miklautz, Leiter der IHK-Geschäftsstelle Zollernalbkreis vor. 47 Prozent der Betriebe sind im produzierenden Gewerbe. „Der Zollernalbkreis ist damit das industrielle Herz der Region.“ Er stellte die jüngsten Ergebnisse aus dem IHK-Konjunkturbericht vor. Derzeit sei keine Trendwende in Sicht. Laut neuer IHK-Umfrage stabilisieren sich Lage und Aussichten der Unternehmen auf niedrigem Niveau.