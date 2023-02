1 Landesbeste am Schneidebrett: Für den Hauptgang müssen Kartoffeln und Karotten geschnippelt werden. Foto: Michael Bode

Der Konfettiregen ist bereits Ende vergangenen Jahres über den erfolgreichsten Absolventen 2022 niedergegangen. Nun nahmen die Allerbesten aus dem Bezirk der IHK Südlicher Oberrhein ihre Urkunden bei einem Kochevent entgegen.















Freiburg - "Wir haben eine stolze Anzahl von Landesbesten bei der IHK Südlicher Oberrhein", begrüßte IHK-Präsident Eberhard Liebherr die Teilnehmer in der ehemaligen Lokhalle in Freiburg, der "Lok-ation". "Ihnen steht das Leben offen, die Betriebe stehen Schlange und machen Ihnen gute Angebote", erklärte Liebherr an die Absolventen gewandt. Er machte angesichts des demografischen Faktors auf die besondere Bedeutung gut ausgebildeter junger Menschen aufmerksam.

Zwei Absolventen stehen bundesweit an der Spitze

Unter den elf Landesbesten befinden sich auch zwei Absolventen, die mit ihrem Prüfungsergebnis auch im bundesweiten Vergleich in ihrem Ausbildungsberuf an der Spitze stehen. Wer es ist, will die IHK in Kürze bekanntgeben. Die beiden Bundesbesten werden dann bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer in Berlin zu einem weiteren Festakt erwartet.

Simon Kaiser, Geschäftsführer Aus- und Weiterbildung der IHK, beglückwünschte die Landesbesten zu ihrer Prüfungsleistung: "Lassen Sie sich feiern, das haben Sie sich verdient." Dass die Ehrung der Landesbesten nicht bereits im November während des Festaktes der IHK in der Europa-Park-Arena in Rust stattgefunden hatte, lag am Hackerangriff, der die Industrie- und Handelskammern deutschlandweit im Sommer lahmgelegt und die Auswertungen der Prüfungsergebnisse verzögert hatte (wir berichteten).

Gut 93 Prozent der Prüflinge haben bestanden

Exakt 4211 Prüflinge hatte es im Jahr 2022 im gesamten Kammerbezirk gegeben; 93,3 Prozent bestanden diese letzte Hürde ins Berufsleben. 250 der Absolventen erreichten bei der Abschlussprüfung mindestens 92 von 100 Punkten und erhielten damit die Note eins.

Im Anschluss an die Begrüßung bereiteten die Landesbesten zusammen mit Liebherr und Kaiser im Rahmen eines Kochevents ihr Essen selbst zu. Drei Gänge mit Vorspeise, Hauptgang und Nachtisch wurden am Ende – mit Unterstützung des Teams der "Lok-ation" erfolgreich auf den Tisch gebracht.

Nach dem Hauptgang nahmen die Landesbesten schließlich ihre Urkunden in Empfang. "Sie sind Botschafter ihres Berufs und der dualen Berufsausbildung", sagte Simon Kaiser zu den jungen Fachkräften. Bei so viel Lob und Auszeichnung schmeckte der Nachtisch – Apfelstrudel mit Vanillesoße und karamellisierten Walnüssen – noch süßer, erklärt die IHK.

Simon Erschig, Chemielaborant (Ausbildungsbetrieb: Chemcon in Freiburg)

Lukas Frey, Fachinformatiker Fachrichtung Anwendungsentwicklung (Berenz und Heinzmann in Ettenheim)

Justin Krom, Fachkraft für Metalltechnik, Fachrichtung Montagetechnik (BSW Anlagenbau und Ausbildung in Kehl)

Dominik Forchhammer, Fachlagerist Ausbildungsbetrieb: (LFA – Moveo gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit und Beruf in Freiburg)

Björn Pollul, Fluggerätmechaniker, Fachrichtung Instandhaltungstechnik (FFH Technik in Freiburg)

Hanna Pfeffer, Kauffrau im Groß- und Außenhandel (Fischerwerke in Freiburg)

Simon Schmiederer, Konstruktionsmechaniker (Doll Fahrzeugbau in Oppenau)

Fabian Wolf, Spezialtiefbauer (Keller Grundbau, Zweigniederlassung Renchen)

Andrej Sagel, Stanz- und Umformmechaniker (Progress-Werk in Oberkirch)

. Technischer Produktdesigner, Fachrichtung Produktgestaltung und -konstruktion (Bürstner Kehl)

Lilly Maria Ihringer, Textil- und Modeschneiderin, Stresemann Innovative Fashion in Lahr