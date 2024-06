1 Ehrung der IHK-Prüfer (ab Zweiter von links) Karl-Heinz Neutzler (Dauchingen), Martha Limberger (Donaueschingen), Josef Endreß (Oberndorf) und Jürgen Burger (Villingen-Schwenningen) für mehr als 40-jähriges ehrenamtliches Engagement in der dualen Aus- und Weiterbildung durch IHK-Präsidentin Birgit Hakenjos (rechts) und IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez (links) Foto: Roland Sigwart/IHK

Die IHK ehrte langjährige Prüfer der beruflichen Aus- und Weiterbildung für ihre ehrenamtliches Engagement in Rottweil.









In einer Festveranstaltung in der Stadthalle in Rottweil hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg Prüferinnen und Prüfer der Aus- und Weiterbildung für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement mit der Ehrennadel und Ehrenurkunde der IHK ausgezeichnet.