Johannes Schwörer ist zum neuen Präsident der IHK Reutlingen gewählt worden, teilt diese schriftlich mit. Die Vollversammlung der IHK wählte den Unternehmer aus Hohenstein für die kommende Wahlperiode von fünf Jahren.

Schwörer bekam bei der konstituierenden Sitzung im Mai in geheimer Wahl 48 Stimmen – es gab weder Enthaltungen, Gegenstimmen oder einen Gegenkandidaten. Damit folgt Schwörer auf Christian O. Erbe, der das Amt in den vergangenen 15 Jahren bekleidete.

Den Wandel der Arbeitswelt muss die IHK mitgestalten, so Schwörer

Der neue IHK-Präsident möchte den Fokus auf die Attraktivität des Standorts Neckar-Alb und die Stärke des ländlichen Raumes und den Bürokratieabbau legen. Schwörer will sich für sinnvolle Regeln, weniger Doppelstrukturen und klare Zuständigkeiten einsetzen.

Wurde mit 48 von 48 Stimmen von der IHK-Vollversammlung gewählt: der neue IHK-Präsident Johannes Schwörer. Foto: trinkhaus fotografie

Zudem sollen junge Menschen für die duale Ausbildung begeistert und ältere Arbeitnehmer möglichst lange im Berufsleben gehalten werden. Dazu gehört auch, Fachkräfte aus dem Ausland zu integrieren und die Unternehmen dabei zu unterstützen.

Auch nachhaltiges Wirtschaften und Energie stehen auf seiner Liste. Nötig sei dazu auch die Zusammenarbeit mit den regionalen Hochschulen. Die Digitalisierung und der immer häufigere Einsatz von Künstlicher Intelligenz verändert zudem die Arbeitswelt. „Diesen Wandel müssen wir mitgestalten, als Unternehmen und als IHK.“

Seit 2005 in der IHK-Vollversammlung engagiert

Johannes Schwörer ist 58 Jahre alt. Nach seinem Jurastudium absolvierte er sein Referendariat am OLG Stuttgart und schloss mit dem zweiten Staatsexamen ab. Seit 1995 ist er bei der Schwörer Haus KG in Hohenstein tätig – zunächst als Prokurist, seit 1998 als persönlich haftender Gesellschafter.

Seit 2005 engagiert er sich in der IHK-Vollversammlung, ist seit 2011 Vizepräsident und zudem Vorsitzender des IHK-Gremiums Reutlingen. Darüber hinaus ist Schwörer Präsident des Hauptverbandes der Deutschen Holz- und Kunststoffe verarbeitenden Industrie und verwandter Industriezweige (HDH).

Neu und wiedergewählte Vizepräsidenten der IHK Reutlingen

Das IHK-Präsidium für die nächsten fünf Jahre: Robin Morgenstern, Kathrin Völker, Lucia Schmid, Johannes Schwörer, Verena Hertsch, Joachim Link, und Daniela Eberspächer-Roth PhD, PhD mit IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Wolfgang Epp (von rechts). Foto: trinkhaus fotografie

In der konstituierenden Sitzung wurden zudem Daniela Eberspächer-Roth, Geschäftsführende Gesellschafterin der Profilmetall GmbH in Hirrlingen, Verena Hertsch, Inhaberin der Firma Möck Lebensmittel e.K. in Reutlingen, Robin Morgenstern, Vorstandsvorsitzender der Morgenstern-Gruppe in Reutlingen als Vizepräsidentinnen bzw. Vizepräsident der IHK wiedergewählt.

Neu als Vizepräsidenten im IHK-Präsidium sind Joachim Link, CEO und Inhaber der Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG in Meßstetten, Lucia Schmid, Geschäftsführende Gesellschafterin der Emil Schmid Maschinenbau GmbH & Co. KG in Sonnenbühl und Kathrin Völker, geschäftsführende Gesellschafterin der Voelker GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Reutlingen.