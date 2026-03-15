IHK Nordschwarzwald: Was die regionale Wirtschaft jetzt von der Landespolitik erwartet

Die IHK Nordschwarzwald äußert sich zum Ausgang der Landtagswahl in Baden-Württemberg und fordert, strukturelle Herausforderungen offensiv anzugehen.
„Die Unternehmen im Nordschwarzwald erwarten nach dieser Wahl vor allem eines: klare Entscheidungen für einen starken Wirtschaftsstandort. Baden-Württemberg steht vor großen strukturellen Aufgaben, und die Betriebe benötigen verlässliche Rahmenbedingungen, damit Investitionen, Wachstum und Innovation möglich bleiben“, sagt Tanja Traub, Hauptgeschäftsführerin der IHK Nordschwarzwald nach dem Ausgang der Landtagswahl in Baden-Württemberg.