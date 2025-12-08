IHK liefert spannende Zahlen: Hat die Lahrer Innenstadt einfach nur ein Image-Problem?

Wie wird die Innenstadt attraktiver? Um diese Frage zu klären, hatte sich das Rathaus Hilfe geholt. Die Erkenntnisse: Das Mietlevel ist zu hoch, aber viel läuft besser als gedacht.
Bis zu 8000 Besucher pro Tag am Wochenende, 290 belegte Erdgeschossflächen in der Innenstadt – „Lahr steht für eine Stadt dieser Größe eigentlich gut da“, ist Thomas Kaiser überzeugt. Den Innenstadtberater der IHK Südlicher Oberrhein hatte die Verwaltung im Frühjahr engagiert, um Problemen in und um die Marktstraße auf die Spur zu kommen. Bei einem Pressegespräch lieferte er interessante Erkenntnisse, die zeigen: Es gibt Handlungsbedarf, vor allem aber müsse wieder positiver über die Innenstadt gesprochen werden.