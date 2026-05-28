IHK-Konjunkturbericht: Unternehmen im Hochrhein-Bodensee blicken pessimistisch in die Zukunft

Unternehmen in der Region Hochrhein-Bodensee spüren die Auswirkungen des Nahost-Konflikts.
Die befragten Unternehmen aus Dienstleistung, Handel und Industrie bewerten insgesamt ihre Geschäftslage deutlich negativer und haben verhaltene Erwartungen für die kommenden Monate. So beurteilt nur rund ein Viertel die momentane Geschäftslage als gut, dagegen 54 Prozent als befriedigend und 20 Prozent als schlecht. „Die Folgen des Nahost-Konflikts für die weltweite Ölversorgung und auf die Lieferketten versetzen der Hoffnung der Betriebe unserer Region einen Rückschlag, dass sich die schwächelnde Konjunktur erholt“, sagt Alexander Graf, Geschäftsführer Standortpolitik bei der IHK Hochrhein-Bodensee.