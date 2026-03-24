IHK in Bisingen: Standortfragen, die Unternehmer bewegen

Die „IHK vor Ort“ in Bisingen. Im Mittelpunkt des Austauschs mit Bürgermeister Roman Waizenegger standen zentrale Standortthemen.
Sieben Handlungsfelder prägten die Diskussion im Rahmen der Veranstaltung „IHK vor Ort“ in Bisingen: Breitbandausbau, Verkehrsinfrastruktur, Innenstadtentwicklung, Gastronomie und Hotellerie, Kinderbetreuung, Gewerbeflächen sowie Wohnen. Bisingens Bürgermeister Roman Waizenegger ging dabei konkret auf die Anliegen der Unternehmen ein und berichtete über aktuelle Maßnahmen von Verwaltung und Gemeinderat.