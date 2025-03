IHK: Für jeden das passende Gründungsrezept

1 Mitglieder des Gründer-Netzwerks trafen sich in Schneiders Kochschule in Rottweil zum gemeinsamen „Gründer-Kochen“, organisiert von IHK-Referentin Larissa Kratt (Vierte von links). Foto: IHK /Schirling

Die IHK hatte zum Gründer-Kochen nach Rottweil eingeladen in Schneiders Kochschule eingeladen.









Ein Abend mit kulinarischen Genüssen und anregenden Gesprächen – so lässt sich das Event „Gründer-Kochen“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg zusammenfassen, das in Schneiders Kochschule in Rottweil stattfand. Beim gemeinsamen Kochen kamen Gründer aus verschiedenen Branchen zusammen, um ihre Ideen vorzustellen und sich über die Herausforderungen der Unternehmensgründung auszutauschen.