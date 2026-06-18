IHK feiert in Nagold: „Ein Ort der unbegrenzten Möglichkeiten“

13 Jahre sind seit dem ersten Gedanken an ein neues IHK-Bildungszentrum in Nagold vergangen. Jetzt hat die IHK Nordschwarzwald allen Grund zu feiern.

Das erste Bildungszentrum der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nordschwarzwald in Nagold bestand aus einem Zimmer im Traube-Center. Das zweite hatte immerhin drei Zimmer und befand sich auf dem Wolfsberg. Im Jahr 2013 kamen die ersten Gedanken auf, in der Stadt Nagold einen großen Wurf in Sachen berufliche Bildung zu wagen. 13 Jahre später wurde jetzt das 13,6 Millionen Euro teure neue IHK-Bildungszentrum an der Kreuzung Calwer und Lange Straße mit viel Aufwand, viel Prominenz, aber auch mit viel Freude und Erleichterung eingeweiht.

Eine Schlüsselfigur bei dem Mega-Projekt war Hauptgeschäftsführerin Tanja Traub, die dann auch bei der Eröffnung eine Schlüsselrolle spielte. Mit „außerordentlichem Engagement“ habe Traub das Projekt vorangetrieben, bestätigte IHK-Präsidentin Claudia Gläser zu Beginn der Feierlichkeiten im neuen Bildungszentrum, das sie als „klares Bekenntnis zur beruflichen Bildung“ bezeichnete.

Mit unbändigem Herzblut zum Abschluss gebracht

Das Zentrum sei ein Versprechen für die Zukunft, das für Verantwortung, Offenheit und Mut zu neuen Blickwinkeln stehe, so Gläser. „Das hier ist ein Ort, an dem Zukunft gestaltet wird“, zeigte sie sich überzeugt. Mit diesem Zentrum habe die IHK in die Zukunft der gesamten Region Nordschwarzwald investiert.

Das neue IHK-Bildungszentrum steht an der Kreuzung Calwer Straße und Lange Straße in Nagold. Foto: Thomas Fritsch

„Dieses Projekt war allerdings keine bequeme Einbahnstraße“, erinnerte Hauptgeschäftsführerin Tanja Traub. Krieg und Corona, aber auch interne Fragen hätten das Projekt nicht gerade einfacher gemacht. Aber „mit unbändigem Herzblut“ habe man das Bildungszentrum zum Abschluss gebracht. Deswegen herrsche großer Stolz auf den „gemeinsamen Kraftakt“. Als mitentscheidende Persönlichkeiten nannte Traub den ehemaligen Hauptgeschäftsführer Martin Keppler, den sie als „Mann der ersten Stunde“ bezeichnete, und den ehemaligen IHK-Präsidenten Burkhard Thost.

„Ein echtes Mutmacher-Projekt“

Aber auch vor Ort habe die IHK-Mannschaft „ganze Arbeit“ geleistet. An erster Stelle nannte sie den ehemaligen Geschäftsstellenleiter und jetzigen Landtagsabgeordneten Carl Christian Hirsch, den neuen Geschäftsstellenleiter Patrick Walz und Manuel Brakopp, den Leiter des Bildungszentrums Nagold.

Als „Haus der Chancen und der Zuversicht“ bezeichnete Thomas Dörflinger, Staatssekretär im baden-württembergischen Wirtschaftsministerium, den Neubau in Nagold. „Ein echtes Mutmacher-Projekt.“ Der sei so wichtig, weil Bildung über die Wettbewerbsfähigkeit des Landes und der einzelnen Menschen entscheide.

Der Festakt fand im Foyer des neuen IHK-Bildungszentrums statt. Foto: Thomas Fritsch

Für den Mann der ersten Stunde, den ehemaligen Hauptgeschäftsführer Martin Keppler, geht mit der Eröffnung ein Traum in Erfüllung. Mit dem neuen Zentrum stehe die IHK jetzt mitten im Leben – und das mitten in einer so dynamischen Stadt wie Nagold. Der ehemalige Präsident Thost zeigte sich beeindruckt vom Abschluss eines „ausgesprochen mutigen Projekts“.

Großmann: „Sie haben alles richtig gemacht“

Mit diesem Standort zeige die IHK, dass sie zur gesamten Region stehe. Die Entscheidung, das Zentrum nicht ins Oberzentrum Pforzheim, sondern nach Nagold in den Süden zu platzieren, sei bewusst getroffen worden.

Aber auch von außerhalb der IHK kam großes Lob für das neue Zentrum. Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann, der eine entscheidende Rolle bei der Standortsuche gespielt hat, lobte die Architektur am nördlichen Stadteingang als „Statement der IHK“. Damit definiere die IHK den Stadteingang komplett neu. Großmann war voll des Lobes für das Team der IHK: „Sie haben alles richtig gemacht. Der Bau ist ausgesprochen gut gelungen.“

Architekt Joel Harris (rechts) übergab den symbolischen Schlüssel an Tanja Traub (links) und Claudia Gläser. Foto: Thomas Fritsch

„So entsteht Zukunft“, freute sich auch Calws Landrat Helmut Riegger, der die Verbindung des Bildungszentrums mit den 4500 Schülern des Nagolder Berufsschulzentrums hervorhob. Mit dem Neubau stehe die IHK mitten in der Stadt und mitten im Leben. Da blieb ihm am Ende nur eines zu sagen: „Chapeau“.

Ein besonderer Moment war die Eröffnung für den Landtagsabgeordneten Carl Christian Hirsch. Der Mann, der das Projekt maßgeblich in den vergangenen Jahren begleitet hat, zeigte sich bei seinem Statement merklich angefasst. Der Bau sei ein „Beitrag der Wirtschaft für die Wirtschaft und die Gesellschaft“, eine „Investition in die Zukunft“ und „ein Ort der unbegrenzten Möglichkeiten“. Die Eröffnung sei schlicht „ein toller Tag“.