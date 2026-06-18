IHK feiert in Nagold: „Ein Ort der unbegrenzten Möglichkeiten“

13 Jahre sind seit dem ersten Gedanken an ein neues IHK-Bildungszentrum in Nagold vergangen. Jetzt hat die IHK Nordschwarzwald allen Grund zu feiern.
Das erste Bildungszentrum der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nordschwarzwald in Nagold bestand aus einem Zimmer im Traube-Center. Das zweite hatte immerhin drei Zimmer und befand sich auf dem Wolfsberg. Im Jahr 2013 kamen die ersten Gedanken auf, in der Stadt Nagold einen großen Wurf in Sachen berufliche Bildung zu wagen. 13 Jahre später wurde jetzt das 13,6 Millionen Euro teure neue IHK-Bildungszentrum an der Kreuzung Calwer und Lange Straße mit viel Aufwand, viel Prominenz, aber auch mit viel Freude und Erleichterung eingeweiht.