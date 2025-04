1 Die Absolventen und Absolventinnen der Lehrgänge Geprüfte Wirtschaftsfachwirte und Geprüfte Industriemeister mit den Dozenten, dem Mitglied der IHK-Geschäftsführung Carl Christian Hirsch (Zweiter von links) und den IHK-Weiterbildungsberatern Manuel Brakopp (Dritter von links) und Edelbert Dorner (Fünfter von rechts). Foto: Denise Almeida/IHK

Erfolgreicher Abschluss: Die IHK Nordschwarzwald hat „Geprüfte Industriemeister Metall“ und „Geprüfte Wirtschaftsfachwirte“ ausgezeichnet.









Link kopiert



In feierlichem Rahmen verabschiedete die IHK Nordschwarzwald in ihrer Geschäftsstelle in Nagold die Absolventen der Lehrgänge „Geprüfter Industriemeister Metall (m/w/d)“ sowie „Geprüfter Wirtschaftsfachwirt (m/w/d)“. Diese Abschlüsse sind in der höheren Berufsbildung nach dem Deutschen Qualifikationsrahmen der Stufe 6 zugeordnet (Bachelorniveau).