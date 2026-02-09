IHK befragt Handel und Industrie: So belasten Unsicherheiten Unternehmen im Kreis Lörrach

Der Index für das Konjunkturklima in den Landkreisen Konstanz, Waldshut und Lörrach ist zum Jahreswechsel gestiegen. Sorgen gibt es derweil in Handel und Industrie.
Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Hochrhein-Bodensee errechnet den Konjunkturklimaindex regelmäßig für die Region. Die neue Auswertung zeigt: Die Geschäftslage hat sich stabilisiert, bei den Erwartungen für die kommenden Monate sind jedoch weiterhin mehr Betriebe pessimistisch als optimistisch. „Die Unternehmen unserer Region sind nach wie vor stark gefordert. Im aktuellen Konjunkturklimaindex sehen wir aber erste Anzeichen, dass die Talsohle durchschritten sein könnte“, sagt Alexander Graf, der als Geschäftsführer „Region entwickeln“ für die Konjunkturumfrage der IHK Hochrhein-Bodensee zuständig ist.