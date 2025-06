IHK Arbeitsgruppe: Freizeitwirtschaft verbindet sich

Mit viel Engagement kam das Netzwerk Freizeitwirtschaft der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg in der Blacklight Minigolf Zone in Villingen-Schwenningen zusammen.

16 Vertreter aus den unterschiedlichen Unternehmen der Freizeitbranche nutzten die Gelegenheit zum Austausch. Im Mittelpunkt des Treffens stand ein Impuls von IHK-Dozent Tim Zeller zum Thema Marketingstrategien. „Social Media ist kein Selbstzweck – es geht darum, Menschen für echte Erlebnisse zu begeistern“, erklärte Zeller zum Auftakt seines Impulsvortrags.

Der Profi zeigte auf, wie die gezielte Ansprache von Kunden über Social Media gelingt und gab den Teilnehmenden konkrete Tipps für den Einsatz in ihren Unternehmen.

Gemeinsames Marketing

Im Anschluss tauschten sich die Fachleute intensiv darüber aus, wie neue Zielgruppen erreicht und ein gemeinsames Marketing bereits in diesem Jahr umgesetzt werden könnte. Die Gruppe plant nun, die Ideen in den kommenden Wochen weiter auszuarbeiten, um noch in diesem Jahr konkrete Maßnahmen zu realisieren.

Daniela Hermann, IHK-Branchenbetreuerin der Freizeitwirtschaft, begrüßt das Vorhaben: „In diesem Bereich konkurrieren die Unternehmen der Freizeitwirtschaft nicht miteinander, sondern arbeiten harmonisch zusammen. Daher ist ein gemeinsames Vorgehen bei der Bewerbung der Angebote eine tolle Möglichkeit eine größere Reichweite zu generieren.“

Interessen können sich melden

Als Gastgeber empfing Paul Macura vom Blacklight Zone Minigolf die Runde bei einem Blick hinter die Kulissen. Blacklight Minigolf ist eine Variante des Minigolfspiels, bei der die Spielfläche und die Bälle mit fluoreszierenden oder UV-reaktiven Farben gestaltet sind. Das Spiel findet in einem abgedunkelten Raum statt, in dem UV-Licht (Blacklight) eingeschaltet ist. Dadurch leuchten die bunten Elemente und Markierungen auf der Bahn sowie die Bälle im Dunkeln auf, was für ein besonderes visuelles Erlebnis sorgt.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten sich mit den Ergebnissen des Treffens äußerst zufrieden. Einig war man sich auch darin, die Reihe „Freizeit unplugged“ mit gegenseitigen Betriebsbesichtigungen fortzusetzen. Interessierte können sich auf der Homepage der IHK oder bei IHK-Tourismusreferentin Daniela Hermann, Telefon: 07721/92 21 36 oder per E-Mail: hermann@vs.ihk.de über die nächsten Termine informieren.