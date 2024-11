IHC Bitz: Extremkletterer Thomas Huber begeistert die Bitzer

1 Thomas Huber zog das Publikum in Bitz mit spektakulären Bildern und Filmszenen in seinen Bann. Foto: Karl-Otto Gauggel

Nach Hans Kammerlander und Reinhold Messner hat der Inline-Hockey- Club (IHC) Bitz mit Thomas Huber einen weiteren weltbekannten Extremkletterer für einen Vortrag in der Festhalle verpflichtet. Der war, versteht sich, ausverkauft.









„ In den Bergen ist Freiheit“ lautet der Titel der Multivisionsschau, in der Kletterkünstler Thomas Huber faszinierende Einblicke in sein „wildes Leben“ gab. Mit erfolgreichen Erstbesteigungen und spektakulären Kletterpartien in extremen Steilwänden hat sich der Bergenthusiast einen Namen im Alpinismus gemacht – meist in Seilschaft mit seinem zwei Jahre jüngeren Bruder Alexander; die beiden firmieren als „Huberbuam“.