IGTS Lörrach: Sportvereine sind stärker in der Pflicht

Zu Beginn ihrer Sitzung gedachten die Mitglieder der Interessensgemeinschaft der Turn- und Sportvereine in Lörrach (IGTS) ihres im Frühjahr zurückgetretenen und im Sommer verstorbenen jahrzehntelangen Vorsitzenden Manfred Sütterlin. Sein Tod habe alle sehr getroffen, und in der Vorbereitung der Sitzung habe man erst gemerkt, was Sütterlin alles gestemmt habe, sagte der Vorsitzende Uli Nodler.

Die IGTS ist dafür zuständig, die Sportförderung der Stadt an die Mitgliedsvereine zu vergeben. Wie Ilona Oswald, Fachbereichsleiterin Bildung/Soziales/Sport bei der Stadt Lörrach, berichtete, seien in der Spar-Klausur des Gemeinderats die 26 000 Euro für die Sportförderung und die 80 000 Euro Jugendzuschuss nicht gekürzt worden. „Das zeigt, welchen Stellenwert der Sport in der Stadt immer noch hat“, stellte Ilona Oswald fest.

Ausblick: Auch die Sanierungen von Schlossberghalle und Hallenbad sollen 2026 gemacht werden. Von Juni bis September wird der Sportplatz Rosenfels saniert, und für die abgebrannten Hochsprungmatten und Tribünenteile im Grütt strebt man trotz Haushaltssperre eine kurzfristige Lösung an, ergänzte der städtische Sportkoordinator Jochen Cerff. Angesichts der prekären Haushaltslage der Stadt müsse man sich aber auch überlegen, wie man die notwendigen Dinge künftig zusammen mit der Bürgerschaft hinbekomme, sagte Cerff.

Zuschussanträge für die Sportförderung müssen bis 31. Dezember bei der IGTS eingereicht werden, bis 31. März ist Zeit, den Antrag zu optimieren. Was dann nicht vollständig vorliegt, fällt durch, sagte Uli Nodler. Man werde nicht mehr fünf oder sechsmal nachtelefonieren. „Manchmal fragt man sich: Wollen die das Geld oder nicht?“, sagte Nodler.

Hallenbelegung: Die städtischen Sporthallen sind sehr stark ausgelastet. Einzelne freie Zeitfenster gibt es noch, diese sind auf dem Online-Belegungstool einsehbar. IGTS-Vereine werden bei der Hallenbelegung bevorzugt, bis 20 Uhr haben Kinder- und Jugendsportgruppen Vorrang, und Hallensportarten sowie Gruppen, die im Ligabetrieb sind oder an Wettkämpfen teilnehmen, werden bevorzugt. Die IGTS wird künftig auch wieder unangekündigte Kontrollen machen, weil teilweise Hallenzeiten gebucht, aber nicht genutzt werden, während andere Vereine auf Hallenzeiten warten. Ein Unding sei auch, dass manchmal nachts um zwei Uhr noch das Licht brenne oder in einem Fall sogar ein Wasserhahn gelaufen sei, sagte Jochen Cerff.

Sportlerehrung: Die Sportlerehrung 2026 findet am 20. März in der Halle in Hauingen statt. Sportler und Mannschaften, die geehrt werden sollen, können bis 6. Januar bei der IGTS gemeldet werden. Bei der Wahl hat jeder Mitgliedsverein pro Kategorie eine Stimme. Wenn es der städtische Haushalt zulässt, soll auch wieder ein Online-Tool geschaltet werden, an der sich die Bürgerschaft an der Wahl der Sportler des Jahres beteiligen kann.

Martin Schwarzwälder, Vorstand des Skiclub Rötteln, kritisierte, dass einige Vereine schon seit Jahren keine Vertreter in die IGTS-Sitzungen schicken. Er erhielt dafür von den Anwesenden Applaus. Uli Nodler stimmte zu: „Das ist unmöglich, und das werden wir beenden.“ Anja Herzog regte eine gemeinsame Sport-Veranstaltung von Stadt und IGTS an. Jochen Cerff nannte die gelungene Gemeinschaftsveranstaltung vor zwei Jahren zum 40-jährigen Bestehen des Grütts als Beispiel.

Neuaufstellung: Am 2. Januar soll es eine Klausurtagung zur Neuaufstellung des IGTS-Vorstands geben, kündigte Nodler an. Dabei sollen Aufgabenbereiche klar zugeordnet werden.

Richard Jung vom SAK stellte den Nachtsport vor und warb für die Beteiligung der Vereine an den Betreuungsangeboten an Schulen, mit denen auch Werbung für die jeweilige Sportart gemacht werde.

Was 2026 ansteht

Termine

10. Februar IGTS-Hauptversammlung20. März Sportlerehrung22. März Grüttlauf21. Mai und 8. Oktober: Jugendschutzseminare für Sportvereine18. Juni Stadtlauf Kids10. bis 12. Juli Internationale Jugendspiele in Lörrach