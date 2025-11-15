IGTS Lörrach: Sportvereine sind stärker in der Pflicht

Die Interessengemeinschaft der Lörracher Turn- und Sportvereine will ihre Mitgliedsvereine künftig stärker einbinden.
Zu Beginn ihrer Sitzung gedachten die Mitglieder der Interessensgemeinschaft der Turn- und Sportvereine in Lörrach (IGTS) ihres im Frühjahr zurückgetretenen und im Sommer verstorbenen jahrzehntelangen Vorsitzenden Manfred Sütterlin. Sein Tod habe alle sehr getroffen, und in der Vorbereitung der Sitzung habe man erst gemerkt, was Sütterlin alles gestemmt habe, sagte der Vorsitzende Uli Nodler.