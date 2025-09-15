Igor Matanović vom SC Freiburg: Warum der Derby-Matchwinner eigentlich gar nicht spielen sollte

Mit seinem Doppelpack wurde Igor Matanović zum Derbyheld für den SC Freiburg. Dabei war sein Kaderplatz 24 Stunden vorher überhaupt nicht geplant.
Es war der Nachmittag der Premieren im Freiburg. Vor dem Spiel wollte sich Sebastian Hoeneß noch nicht in die Karten schauen lassen, gut 75 Minuten vor Anpfiff war dann klar: Die beiden offensiven Last-Minute-Neuzugänge Badredine Bouanani und Bilal El Khannouss spielen in ihrer ersten Bundesliga-Partie direkt von Beginn für den VfB Stuttgart. „Beide ordentlich“ – so bewertete der VfB-Trainer das Debüt der Offensivkräfte.