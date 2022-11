1 Von Trumpf Laser in der Aichhalder Straße über die Kern-Liebers-Zentrale in der Kurt-Steim Straße (Foto) führt der Warnstreik-Walk in Sulgen zur Radlerhalle. Foto: Archiv/Wegner

Zu einem Warnstreik-Walk in Schramberg-Sulgen ruft die IG Metall in ihrer Tarifrunde Metall- und Elektroindustrie 2022 am Donnerstag, 17. November, ab 13.15 Uhr in Sulgen auf.















Schramberg-Sulgen - Die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie im Südwesten laufen ungebremst weiter: Bis jetzt haben sich an Warnstreiks, Kundgebungen und Frühschluss-Aktionen auf 155 000 Beteiligte aus über 420 Betrieben. Innerhalb der Friedenspflicht hatten bereits fast 66 000 Beschäftigte mit vielfältigen Aktionen ihre Unterstützung für die IG Metall-Forderungen signalisiert.

Kräfte mobilisieren

IG Metall-Bezirksleiter und Verhandlungsführer Roman Zitzelsberger: "Was die Metallerinnen und Metaller in dieser Tarifrunde zeigen, ist phänomenal. Jetzt geht es darum, alle Kräfte zu mobilisieren, damit die Arbeitgeber endlich verstehen, dass sie leichtsinnig die große Eskalation riskieren."

Von Trumpf zu Kern-Liebers

Unter dem Motto "Weil WIR es verdient haben" findet am Donnerstag, 17.11.2022, 13.15 Uhr ein Warnstreik-Walk statt. Start des Walks ist bei der Firma Trumpf Laser in der Aichhalder Straße. Er führt über die Firma Kern-Liebers bis zur Radlerhalle. In der Radlerhalle, wird eine Warnstreikversammlung von Beschäftigten der beiden genannten Betriebe stattfinden.

Die Tarifkommission der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg fordert acht Prozent mehr Entgelt. Vor Ort wird für die IG Metall Freudenstadt Gewerkschaftssekretär Stefan Kirschbaum vertreten sein.