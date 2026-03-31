IG Metall-Versammlung in Loßburg: Verunsicherung herrscht in den Betrieben im Kreis Freudenstadt

Bei der Delegiertenversammlung der IG Metall Freudenstadt in Loßburg wurde der Wunsch nach Beschäftigungssicherung und Frieden laut.
Mit rund 80 Delegierten aus den Betrieben der Region hat die Industriegewerkschaft (IG) Metall auf ihrer ersten Delegiertenversammlung des Jahres 2026 im Kinzighaus in Loßburg intensiv über die Vorbereitung der kommenden Tarifrunde im September beraten. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Im Mittelpunkt standen mögliche Forderungen beim Entgelt, ein Mitgliederbonus sowie Instrumente zur Sicherung von Beschäftigung.