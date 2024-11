So hoch ist die Lohnerhöhung in der Metall- und Elektroindustrie

1 Nach vielen Warnstreiks gibt es eine Einigung zwischen IG Metall und Arbeitgebern. (Archvifoto) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

IG Metall und Arbeitgeber haben sich geeinigt. So profitieren die Beschäftigten der deutschen Metall- und Elektroindustrie.









HamburgDie Beschäftigten der deutschen Metall- und Elektroindustrie erhalten mehr Geld. In einem Pilotabschluss für Bayern und das Tarifgebiet Nord sind Lohnerhöhungen von 5,1 Prozent in zwei Stufen vereinbart, wie Arbeitgeber und IG Metall nach 18 Stunden Verhandlung in Hamburg mitteilen.