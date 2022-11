1 Mit Gewerkschaftssekretär Stefan Kirschbaum (rechts) vorne weg ziehen die Mitglieder und Unterstützer der IG Metall von Trumpf Laser zu Kern-Liebers und von dort weiter zur Warnstreikversammlung bei der Radlerhalle. Foto: Fritsche

Während in Ludwigsburg noch zwischen IG Metall und Arbeitgebern verhandelt worden ist, startete der "Warnstreik-Walk" des vierstündigen Warnstreiks bei Trumpf Laser.















Schramberg-Sulgen - "Trumpf Laser sitzt mit am Verhandlungstisch und fährt Rekordgewinne ein", erläuterte Gewerkschaftssekretär Stefan Kirschbaum, warum Trumpf am Donnerstag als Start gewählt wurde. Viel mehr Beschäftigte von Trumpf Laser als von den Organisatoren erwartet hatten sich versammelt und zogen von dort zu Kern-Liebers, um ihre Kollegen abzuholen und zusammen zur Radlerhalle zu marschieren. Am Ende waren es rund 250 Beschäftigte auf dem Vorplatz. Die Sonne war auf der Seite der Warnstreikenden, die Stimmung war kämpferisch. "Es ist das erste Mal, dass wir auf der Straße sind", rief Trumpf-Laser-Betriebsrat Dirk Hölsch ins Mikro.

Auch Abordnungen von Junghans Microtec aus Dunningen und von den nicht tarifgebundenen Unternehmen Schweizer Electronic, Simon, Schwäbische Werkzeugmaschinen und Aalberts aus Dunningen waren zur Unterstützung der Forderung nach acht Prozent Lohnerhöhung gekommen. "Mit 100 Euro im Monat auf drei Jahre lassen wir uns nicht abspeisen", betonte Kirschbaum.

Große Beteiligung

Kern-Liebers-Betriebsratsmitglied Berthold Stern hob die große Beteiligung am Warnstreik hervor: "So müssen wir weiter machen in diesen Krisenzeiten, es gibt ja mehrere tausend Beschäftigte auf dem Sulgen." In Teilen des weltweit aufgestellten Unternehmens laufe es ganz gut, die Gesamtsituation sei aber nicht optimal.

Kündigungsschutz läuft aus

Bei Kern-Liebers endet zum Jahresende mit dem Gesamt- auch der Ergänzungstarifvertrag und damit der vereinbarte Kündigungsschutz. "Zur Zeit herrscht Funkstille, wie es weitergeht. Es heißt abwarten", ergänzte Stern.