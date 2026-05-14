IG Metall in Albstadt: Die Ehrenamtler vernetzen sich

Was ist nötig, um die Zukunft gemeinsam zu gestalten? Das Ehrenamt rockt die Zollernalb – das wurde auf Einladung der IG Metall Albstadt deutlich.
Die Lautlinger Festhalle war gut besucht. Zahlreiche Hilfs- und Integrationsorganisationen, Selbsthilfevereine und -gruppen, Gewerkschaftsvertreter und Alltagshelfer hatten Stände aufgebaut, Informationsmaterial und Flyer mitgebracht. Es ging um Unterstützung bei Gesundheit und Pflege, um wirkungsvolle Maßnahmen gegen Diskriminierung und bei Konflikten sowie bei Fragen der Gleichstellung oder der Barrierefreiheit.